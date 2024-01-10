Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI izle! Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?

10 Ocak 2024 18:18 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 18:19

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FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Konyaspor maçını Bein Sports’tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe - Konyaspor maçını Bein Sports’tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı Bein Sports’tan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR GEÇMİŞ MAÇ SONUÇLARI

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, yarın Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 33 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 112 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 48 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği 22 Süper Lig mücadelesinde 19 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor sahadan 2 kez 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe evindeki maçlarda 64 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü.