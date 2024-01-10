Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI izle! Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?
Fenerbahçe Konyaspor maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle araştırması yapıyor. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle! Konyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı canlı izle linki var mı? İşte, Fenerbahçe Konyaspor maçı izle hakkında detaylar...
Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe - Konyaspor maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı izle araştırması yapıyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı izle! Konyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı canlı izle linki var mı? İşte, Fenerbahçe - Konyaspor maçı izle hakkında detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
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FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Konyaspor maçını Bein Sports’tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe - Konyaspor maçını Bein Sports’tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı Bein Sports’tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE - KONYASPOR GEÇMİŞ MAÇ SONUÇLARI
Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, yarın Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.
İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek.
İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 33 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 112 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 48 gol gördü.
Sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği 22 Süper Lig mücadelesinde 19 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor sahadan 2 kez 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe evindeki maçlarda 64 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi