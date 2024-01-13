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    Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ara transfer dönemine hızlı giren ve Bonucci, Krunic transferleriyle taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Gaziantep FK ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe’nin bu zorlu deplasman öncesi futbolseverler internette en çok Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

    Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile kıran kırana mücadele veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de Bonucci, Krunic gibi transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapılan transferin ardından birçok futbolsever Fenerbahçe’nin ilk çıkacağı maça yoğunlaştı ve maç ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Gaziantep FK’ya konuk olacak olan Fenerbahçe ile ilgili futbolseverler en çok Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? sorularını araştırıyor. İşte Gaziantep FK ile Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar.

    FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 20. Hafta Süper Lig mücadelesi 14 Ocak Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.

    GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

    Süper Lig’in 20. Haftasında oynanacak olan Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi Tugak Kaan Numanoğlu yönetecek.

    Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

    GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇINDA BONUCCİ OYNAYACAK MI?

    Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Leonardo Bonucci’nin lisansı çıkartıldı. Teknik direktör İsmail Kartal tarafından görev verilmesi halinde sarı-lacivertli formayı giyebilir.

    GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER YOK?

    Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra Rodrigo Becao ve Miha Zajc ve Afrika Kupası’nda bulunan Alexander, Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alamayacak.

    Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

    FENERBAHÇE SÜPER LİG’DE KAÇINCI?

    Son olarak Konyaspor’u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın 2 puan üzeride ve Trendyol Süper Lig’de 1. Sırada yer alıyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeGaziantep FKSüper Lig
    Haberler > Spor > Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman? Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
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