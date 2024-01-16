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    Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, kiminle?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, hangi kanalda, rakibi kim? | Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maçlarının başlaması ile birlikte Fenerbahçe’nin ZTK rakibi kim, ne zaman oynayacak merak ediliyor. Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun yanı sıra, Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim olduğu da araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? İşte detaylar…

    Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, kiminle?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin ZTK rakibi kim, ne zaman oynayacak merak ediliyor. Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun yanı sıra, Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim olduğu da araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Detaylar haberimizde…

    FENERBAHÇE’NİN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor ile karşılaşacak. Mücadele Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Fenerbahçe – Adanaspor maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Abdullah Uğur yapacak.

    FENERBAHÇE’NİN ZTK RAKİBİ KİM?

    Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki rakibi Adanaspor’dur. Fenerbahçe, Adanaspor maçı ile birlikte bu sezonki ilk Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak. Adanaspor, Fenerbahçe’nin rakibi olmadan önce Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek 5. tura yükselmiş ve Fenerbahçe ile eşleşmişti. Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ise Hacettepe 1945 Spor Kulübü’nü 5-0’la geçmişti.

    Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, kiminle?

    FENERBAHÇE’NİN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe – Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Fenerbahçe – Adanaspor maçı Digitürk 88. Kanal, D-Smart 80. Kanal, Kablo TV 142 Kanal ile canlı olarak takip edilebilecek.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeZiraat Türkiye Kupası
    Haberler > Spor > Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, kiminle?
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