Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu Üyeleri, dünya çapındaki üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere 800 konuk katıldı.

Oylama sonucunda yılın en iyi erkek futbolcusu, Fransa'nın PSG takımında forma giyen Ousmane Dembele seçildi.

