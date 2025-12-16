HABER MERKEZİ
FIFA yılın en iyi futbolcusunu seçti
FIFA’nın 2025 yılının en iyilerini açıkladığı gala gecesi Doha’da düzenlenirken, yapılan oylamada PSG’nin Fransız yıldızı Ousmane Dembélé yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
2025 yılının en iyileri belirlendi FIFA tarafından düzenlenen gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşti.
- FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu Üyeleri, dünya çapındaki üye dernek temsilcileri ve futbolun yerel ve bölgesel elçileri 800 konuk katıldı.
- Yılın en iyi erkek futbolcusu Fransa'nın PSG takımında forma giyen Ousmane Dembele seçildi.
FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı! "Penaltı veriyorum"
Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu Üyeleri, dünya çapındaki üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere 800 konuk katıldı.
Oylama sonucunda yılın en iyi erkek futbolcusu, Fransa'nın PSG takımında forma giyen Ousmane Dembele seçildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR