13 Ocak 2024 11:45 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 11:51

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cumartesi günü yapılması planlana 2023 Süper Kupa mücadelesinin ertelenmesinin ardından futbolseverler maçın ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacağı ile ilgili araştırma yapmakta. Ertelenen Süper Kupa maçı ile ilgili futbolseverler en çok Süper Kupa Finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa maçı ne zaman,nerede oynanacak? Sorularını araştırıyor. İşte SÜPER KUPA ile ilgili detaylar.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan ve ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman, nerede ve saat kaçta olacağı henüz kararlaştırılmadı. TFF’nin resmi açıklaması bekleniyor.

TFF’DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI!

TFF açıklaması şöyle oldu: ''Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.''