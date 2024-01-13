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    Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa maçı ne zaman,nerede oynanacak?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    2023 Süper Kupa Finali Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yapılması planlanan Süper Kupa TFF açıklaması sonra ertelenmişti. Peki, Süper Kupa Finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa maçı ne zaman,nerede oynanacak?

    Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa maçı ne zaman,nerede oynanacak?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cumartesi günü yapılması planlana 2023 Süper Kupa mücadelesinin ertelenmesinin ardından futbolseverler maçın ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacağı ile ilgili araştırma yapmakta. Ertelenen Süper Kupa maçı ile ilgili futbolseverler en çok Süper Kupa Finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa maçı ne zaman,nerede oynanacak? Sorularını araştırıyor. İşte SÜPER KUPA ile ilgili detaylar.

    GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan ve ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman, nerede ve saat kaçta olacağı henüz kararlaştırılmadı. TFF’nin resmi açıklaması bekleniyor.

    Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa maçı ne zaman,nerede oynanacak?

    TFF’DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI!

    TFF açıklaması şöyle oldu: ''Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.''

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa maçı ne zaman,nerede oynanacak?
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