29 Aralık 2023 14:09 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 14:11

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazanan takımı Fenerbahçe ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen Süper Kupa maçı 29 Aralık yani bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yer alan (King Saud University Stadium) Al- Awwal Park Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçı nerede yayınlanacağı hızla araştırılırken Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı hangi kanalda? GS-FB maçı saat kaçta? Galatasaray-Fenerbahçe maçı nerede yayınlanacak? dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GS - FB SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finali Galatasaray- Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Aralık Cuma günü yani bugün, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak Galatasaray -Fenerbahçe maçı TSİ 20.45'te başlayacak.

5 GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek. Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.