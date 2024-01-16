Galatasaray ZTK maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, kiminle oynayacak?

16 Ocak 2024 16:13 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 16:14

Galatasaray ZTK maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray’ın ZTK rakibi kim, ne zaman oynayacak merak ediliyor. Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun yanı sıra, Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim olduğu da araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Detaylar haberimizde…

GALATASARAY’IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak. Galatasaray – Ümraniyespor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Anıl Usta yapacak.

GALATASARAY’IN ZTK RAKİBİ KİM?

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki rakibi Ümraniyespor’dur. Galatasaray, Ümraniyespor maçı ile birlikte bu sezonki ilk Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak. Ümraniyespor, Galatasaray’ın rakibi olmadan önce Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Güneş Holding Çankaya Spor’u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükselmiş ve Galatasaray ile eşleşmişti. Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ise Orduspor 1967’yi 5-1 ile geçmişti.

GALATASARAY’IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Galatasaray – Adanaspor maçı Digitürk 88. Kanal, D-Smart 80. Kanal, Kablo TV 142 Kanal ile canlı olarak takip edilebilecek.