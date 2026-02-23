Sarı-kırmızılı yönetim "Şampiyonluğumuzu da iptal etmek için hazırlanın" çıkışında bulunurken, Okan Hoca havaalanında taraftarlara "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi durduramazlar" diye haykırdı.

Ali Naci Küçük - Deplasmanda Konyaspor'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray'ın hakem isyanı, âdeta bir gövde gösterisine dönüştü. Sarı-kırmızılılar, maç 0-0 devam ederken Sane ile golü buldu. Ancak VAR hakemi Davut Çelik 'ofsayť gerekçesiyle Atilla Karaoğlan'ı monitöre davet etti. Karaoğlan, Sacha Boey'un yerde yatarken rakibini engellediğine hükmedip ofsayt sebebiyle golü iptal etti. Maçtan sonra Okan Buruk yabancı hakem konusuna "Bununla ilgili kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır. Bu direkt benim işim değil ancak gidişat ortada" diyerek topu yönetime attı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Kulübün sitesinden "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yap-maya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın" ifadelerini kullanan sarı-kırmızılı yönetim bugün Riva'ya çıkarma yapacak. Sabaha karşı İstanbul'a dönen takımı coşkuyla karşılayan taraftarların "Bize söz verin" tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Okan Hoca "Yine hep beraber başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, hep beraber başaracağız" sözleriyle şampiyonluk ateşini yeniden yaktı.

BAŞKAN İLGİNÇ KONUŞTU: FEDERASYON YANIMIZDA OLACAK!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli aksiyonları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. TFF ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunlarda ya Galatasaray'ın yanında olacaklar ya da kendileri de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecekler. Başka bir yolu yoktur" açıklamasını yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası