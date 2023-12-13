13 Aralık 2023 09:56 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:08

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Galatasaray ile Kopenhag karşı karşıya geldi. 1-0 mağlup olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Şimdi ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Merak edilenler arasında ise Galatasaray'ın UEFA'da rakibi kim oldu? GS Avrupa'da muhtemel rakipleri kim, belli oldu mu? soruları yer aldı.

GALATASARAY'IN UEFA'DA RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak. Grup etabının tamamlanmasıyla beraber Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netleşecek.

İşte Galatasaray'ın rakipleri:

West Ham United / Freiburg (A Grubu)

Marsilya / Brighton (B Grubu)

Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu)

Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

Rennes / Villareal (F Grubu)

Slavia Prag / Roma (G Grubu)

Karabağ / Molde (H Grubu)

Not: Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan muhtemel takımlar şeklinde hesaplanmıştır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜN OYNANAN MAÇ SONUÇLARI!

Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya): 2-1

PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-1

Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 0-1

Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray: 1-0

Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz): 2-0

Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 0-0

Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz): 1-3