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    Galatasaray'ın UEFA'da rakibi kim oldu? GS Avrupa'da muhtemel rakipleri kim, belli oldu mu?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray&#039;ın UEFA&#039;da rakibi kim oldu? GS Avrupa&#039;da muhtemel rakipleri kim, belli oldu mu?
    Uefa Şampiyonlar Ligi, Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray

    Galatasaray, dün akşam Kopenhag ile yaptığı maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Grup üçüncüsü olarak Avrupa Ligi'nde yarışa devam edecek olan Galatasaray'ın rakipleri ise araştırıldı. Peki, Galatasaray'ın UEFA'da rakibi kim oldu? GS Avrupa'da muhtemel rakipleri kim, belli oldu mu?

    Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Galatasaray ile Kopenhag karşı karşıya geldi. 1-0 mağlup olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Şimdi ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Merak edilenler arasında ise Galatasaray'ın UEFA'da rakibi kim oldu? GS Avrupa'da muhtemel rakipleri kim, belli oldu mu? soruları yer aldı.

    GALATASARAY'IN UEFA'DA RAKİBİ KİM OLDU?

    UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak. Grup etabının tamamlanmasıyla beraber Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netleşecek. 

    İşte Galatasaray'ın rakipleri:

    West Ham United / Freiburg (A Grubu)

    Marsilya / Brighton (B Grubu)

    Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

    Galatasaray'ın UEFA'da rakibi kim oldu? GS Avrupa'da muhtemel rakipleri kim, belli oldu mu?

    Sporting Lisbon (D Grubu)

    Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

    Rennes / Villareal (F Grubu)

    Slavia Prag / Roma (G Grubu)

    Karabağ / Molde (H Grubu)

    Not: Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan muhtemel takımlar şeklinde hesaplanmıştır.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜN OYNANAN MAÇ SONUÇLARI!

    Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya): 2-1

    PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-1

    Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 0-1

    Galatasaray'ın UEFA'da rakibi kim oldu? GS Avrupa'da muhtemel rakipleri kim, belli oldu mu?

    Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray: 1-0

    Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz): 2-0

    Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

    Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 0-0

    Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz): 1-3

     

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