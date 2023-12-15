15 Aralık 2023 09:20 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:21

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gücü nedeniyle süper kahraman "Hulk" lakabıyla anılan ünlü futbolcu Antonio Salazar ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılmakta. Konuya ilişkin internette en çok Hulk öldü mü? Futbolcu Hulk'a ne oldu? soruları araştırılıyor.

HULK ÖLDÜ MÜ?

Sahip olduğu güç nedeniyle "Hulk" lakabı alan Güney Amerikalı oyuncu Antonio Salazar, 8 Mayıs 2022 yılında hayatını kaybetti.

HULK'A NE OLDU?

Hulk, Meksika - Jalisco'nun El Salto kentinde bir aracın bagajında yanmış halde bulundu.

HULK KİMDİR?

1989 yılında Meksika'da dünyaya gelen Salazar, forvet mevkiinde görev almaktadır. Salazar futbola 2007 yılında Chivas Guadalajara forması altında başladı. Bu ekipteki 5 yıllık kariyeri boyunca 4 takıma kiralandı. Hulk, daha sonra ise Santos de Guapiles'e transfer olmuşi ardından da Sonora formasını giymişti. Antonio Salazar gücü ve fiziksel kuvvetinden dolayı Hulk lakabını almıştı.