Galatasaray'ın RAMS Park'ta yaptığı şampiyonluk kutlaması sonrası Başkan Dursun Özbek her yıl olduğu gibi kupayı Galatasaraylılar Derneği'ne getirdi. Özbek, burada yaptığı açıklamada, "Icardi bizim ikon oyuncumuz kendisi ile yeni sezon için görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray 26. şampiyonluğunu 15 Mayıs'ta RAMS Park'ta düzenlenen görkemli bir tören ile kutladı. Törenin ve kutlamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler şampiyonluk kupasını gelenek olarak Galatasaraylılar Derneği'nin Beşiktaş'ta bulunan binasına götürdü.

ICARDI KALACAK MI?

Özbek burada yaptığı açıklamada sözleşmesi biten Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili, "26. şampiyonluğumuzu kutladık. Icardi ile görüşmemiz var, inşallah görüşeceğiz. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şeyler kattı. Dolayısıyla kendisi ile görüşeceğiz" dedi.

Dursun Özbek

"BEKLEDİK GELMEDİLER"

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden kimsenin stada gelmemesi ile ilgili, "Bilmiyorum gelmediler. Bekledik ama gelmediler" yorumunda bulunurken, Lucas Torreira ile ilgili, "Torreira bizim oyuncumuz niye gitsin" ifadelerini kullandı.

HEDEF: 27. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray olarak hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Hedefimiz 27. şampiyonluk. Hazırlıklarımıza zaten başladık. İnşallah bu sezonda ipi göğüsleyip önce stadımızda kutlayacağız sonra kupayı evimize, cemiyetimize getireceğiz. Bugün de bu yüzden buradayız. Cemiyet bizim her şeyimiz, Galatasaray'ın doğduğu yer. Buradaki kardeşlerimizle mutluluğumuzu paylaşacağız" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası