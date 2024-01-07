İstanbulspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İstanbulspor Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

7 Ocak 2024 17:57 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 17:59

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İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

İstanbulspor - Fenerbahçe maç özetini maçın hemen ardından Bein Sports kanalından veya Bein Sports resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 5-1’lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 16.00’da başladı.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports kanalında yayınlandı.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANDI?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı İstanbul'da, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynandı.