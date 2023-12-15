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    Kartal Avrupa'ya galibiyetle veda etti (Lugano - Beşiktaş: 0-2 Maç Sonucu)

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    Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kartal Avrupa&#039;ya galibiyetle veda etti (Lugano - Beşiktaş: 0-2 Maç Sonucu)
    Beşiktaş, Cenk Tosun

    Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki son maçında Lugano'yu deplasmanda tek golle devirdi. İlk 5 haftada sadece 1 puan toplayan Siyah-Beyazlılar'a İsviçre'de prestiji getiren golleri Cenk Tosun ve Emrecan Terzi attı.

    Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nu 4 puanla 4. sırada tamamladı. Siyah-Beyazlılar evinde 2-3 mağlup olduğu İsviçre'nin Lugano takımını 6. haftada deplasmanda 0-2 mağlup etti.

    Altyapı takviyeli bir kadroyla maça çıkan ve farkı kaçıran Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 36. dakikada Cenk Tosun, 88. dakikada Emrecan Terzi attı.

    D Grubu'nun Club Brugge lider tamamlarken Bodo/Glimt 2. sırayı aldı. Lugano ile Beşiktaş gruptan çıkma şansını 5. haftada yitirmişti.

    Kartal Avrupa'ya galibiyetle veda etti (Lugano - Beşiktaş: 0-2 Maç Sonucu)

    Kartal Avrupa'ya galibiyetle veda etti (Lugano - Beşiktaş: 0-2 Maç Sonucu)

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