Sivasspor Galatasaray maçı CANLI izle! Sivasspor Galatasaray maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?

11 Ocak 2024 16:40 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 16:44

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SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

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SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Sivasspor - Galatasaray maçını Bein Sports’tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sivasspor - Galatasaray maçını Bein Sports’tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Galatasaray maçı saat 17.00'de başlayacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 17.00'de oynanacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı Bein Sports’tan canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR İLE GALATASARAY ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 34 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 72 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.