Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zamana ertelendi? TFF açıkladı!

13 Aralık 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:29

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü - Rizespor maçında Türk futbolunda kara gece olarak anılan olayın ardından 16. hafta maçları süresiz olarak ertelenmişti. Halil Umut Meler'e karşı yapılan saldırı tüm Türkiye'nin gündeminde yer alırken maçların ne zamana ertelendiği ise araştırıldı. Arama motorlarında ise Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zamana ertelendi? sorularına yanıt arandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mehmet Büyükekşi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Büyükeşi, liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağını belirtti.

Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı ile ilgili de açıklama yaptı:

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez."

BUGÜN MAÇ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi

Leipzig – Young Boys | 20.45 | TV 8 Buçuk, Exxen

Crvena Zvezda – Manchester City | 21.45 | Exxen TV, CBC Sport, Exxen

Atletico Madrid – Lazio | 23.00 | Exxen

Celtic – Feyenoord | 23.00 | Exxen

B.Dortmund – PSG | 23.00 | TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen