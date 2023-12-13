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    • Haberler > Spor > Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zamana ertelendi? TFF açıkladı!

    Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zamana ertelendi? TFF açıkladı!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zamana ertelendi? TFF açıkladı!
    Mehmet Büyükekşi, Tff, Süper Lig

    Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi bugün gerçekleşen basın toplantısında ertelenen maçlar hakkında açıklamalarda bulundu. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının ardından liglerde maçlar süresiz olarak ertelenmişti. Şimdi ise Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zamana ertelendi? soruları merak ediliyor.

    Ankaragücü - Rizespor maçında Türk futbolunda kara gece olarak anılan olayın ardından 16. hafta maçları süresiz olarak ertelenmişti. Halil Umut Meler'e karşı yapılan saldırı tüm Türkiye'nin gündeminde yer alırken maçların ne zamana ertelendiği ise araştırıldı. Arama motorlarında ise Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zamana ertelendi? sorularına yanıt arandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı!

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Mehmet Büyükekşi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Büyükeşi, liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağını belirtti.

    Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı ile ilgili de açıklama yaptı:

    "Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez."

    Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zamana ertelendi? TFF açıkladı!

    BUGÜN MAÇ VAR MI?

    UEFA Şampiyonlar Ligi
     
    Leipzig – Young Boys | 20.45 | TV 8 Buçuk, Exxen
    Crvena Zvezda – Manchester City | 21.45 | Exxen TV, CBC Sport, Exxen
    Atletico Madrid – Lazio | 23.00 | Exxen
    Celtic – Feyenoord | 23.00 | Exxen
    B.Dortmund – PSG | 23.00 | TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
    Newcastle – Milan | 23.00 | Exxen 
    Porto – Shakhtar Donetsk | 23.00 | Exxen
    Antwerp – Barcelona | 23.00 | Exxen
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