TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı