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Haberler > Spor > TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Detaylar gelecek...

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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