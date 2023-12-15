Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe&#039;nin muhtemel rakipleri kim?

    Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunu lider tamamlayarak bir üst tura katılma hakkını kazanmasının ardından kura çekiminin yapılacağı tarih ve muhtemel rakipleri merak ediliyor. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

    Avrupa Konferans Ligi H grubunda Spartak Trnava'yı evinde 4-0 mağlup ederek lider tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi son maçların tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Kullanıcılar konuya ilişkin internette en çok UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? sorularını aratmakta. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ile ilgili tüm detaylar.

    KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin rakibi, Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan ve Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan takımlar arasında oynanacak maçların ardından belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Play-off mücadelelerinin belirlenmesinin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer alacağı son 16 turu ise yine aynı gün saat 17.00'de yapılacak. 

    UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

    KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

    Konferans Ligi kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    İŞTE FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Bodo Glimt (Norveç)
    Ludogorets (Bulgaristan)
    Eintracht Frankfurt (Almanya)
    Legia Varşova (Polonya)
    Olimpikos (Yunanistan)
    Ajax (Hollanda)
    Real Betis (İspanya)
    Sturm Graz (Avusturya)
    U.S. Gilloise (Belçika)
    Maccabi Haifa (İsrail)
    Servette (İsviçre)
    Molde (Norveç)
    Slovan Bratislava (Slovakya)
    Gent (Belçika)
    Ferençvaroş (Macaristan)
    Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...