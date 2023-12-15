15 Aralık 2023 14:49 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:25

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa Konferans Ligi H grubunda Spartak Trnava'yı evinde 4-0 mağlup ederek lider tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi son maçların tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Kullanıcılar konuya ilişkin internette en çok UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? sorularını aratmakta. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ile ilgili tüm detaylar.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin rakibi, Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan ve Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan takımlar arasında oynanacak maçların ardından belli olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Play-off mücadelelerinin belirlenmesinin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer alacağı son 16 turu ise yine aynı gün saat 17.00'de yapılacak.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Bodo Glimt (Norveç)

Ludogorets (Bulgaristan)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Legia Varşova (Polonya)

Olimpikos (Yunanistan)

Ajax (Hollanda)

Real Betis (İspanya)

Sturm Graz (Avusturya)

U.S. Gilloise (Belçika)

Maccabi Haifa (İsrail)

Servette (İsviçre)

Molde (Norveç)

Slovan Bratislava (Slovakya)

Gent (Belçika)

Ferençvaroş (Macaristan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)