15 Aralık 2023 17:23 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:35

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi A Grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı kura çekimi futbolseverler tarafından araştırılmakta.Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada bitiren takımlar direkt olarak, bir üst tura yükselirken, İkinci sırada yer alan takımlar ise Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlarla play-off turunda karşı karşıya gelecek. Kullanıcılar konuya ilişkin internette en çok UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte?

UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı Avrupa Ligi Play-off (son 32) turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat'ta, Play-Off turu rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde Play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024 tarihinde son 16 turu kura çekimi gerçekleşecek. Son 16 turu ilk maçları 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri ise 15 Mart'ta belli olacak. Aynı gün yarı final eşleşmelerinin kura çekimi de yapılacak. Çeyrek final maçları ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları ise 18 Nisan'da yapılacak. Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçı ise 2 Mayıs'ta, rövanş ise 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'de 2023/24 Final mücadelesi 22 Mayıs 2024'te Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak.

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Toulouse

Rennes

Roma

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GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçını 15 Şubat 2024'te oynayacak. Aslan, rövanş maçını ise 22 Şubat 2024'te yapacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi final maçı 22 Mayıs'ta Dublin'de oynanacak.