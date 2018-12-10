Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yılın ilk altı ayını satış grafiklerindeki düşüşle geçiren markalar, haziran ayında yürürlüğe giren hurda teşviki ile bir nebze canlanma yaşamaya başlamıştı. Kasım ayına ÖTV ve KDV indirimi ile giren sektör kampanyalarla satış grafiklerini iyice yükseltti. Bursa üretilen ve bütün dünyaya ülkemizden ihraç edilen FIAT, Egea modellerinde aralık ayına özel indirimler ve 36 bin lira için 12 ay sıfır faizli ödeme seçenekleri sunarken, Doblo ve Fiorino’larda 9 bin lira indirim, 50.000 TL 12 Ay %0 faiz imkânı bulunuyor.



Toyota senenin sonunda 12 aya “0” faiz kampanyasının yanı sıra C-HR hibrit modelinde 18 bin, Auris modellerinde 4 bin 500 TL'ye varan indirim sağlıyor. Hilux ve RAV4 Hybrid modellerinde ise 25.000 TL’ye 12 ay “0” faiz imkânı bulunuyor. Alfa Romeo, 1,6 dizel motor ve otomatik vitesli Giulietta için 139 bin 900 TL fiyat etiketi sunarken yarısı peşin, geri kalan yarısı ise 2 bin 780 TL ya da 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Skoda; Kodiaq, Karoq, Octavia ve Rapid modellerinde yüzde 5 fiyat indirimi sağlarken Octavia ve Karoq’ta 40.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz, Kodiaq’ta ise 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli tekliflere sahip.

Renault; Clio HB ve Sport Tourer, Megane Sedan-HB, Captur, Kadjar ve bütün hafif ticari modellerinde maksimum 40.000 TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullandırıyor. Buna ek Megane Sedan Icon 1,5 dCi 110bg versiyonunda 30.000 TL, Clio HB Icon 1,5 dCi EDC versiyonlarına özel 20.000 TL indirim bulunuyor. Dacia tarafında ise Duster modelinde 40.000 TL kredi ve 12 ay sıfır faiz avantajı sunuluyor. Logan MCV 76.900 TL, Dokker 62.500 TL, Duster 81.900 TL’den başlayan etiketler taşıyor. NISSAN; QASHQAI 40 bin ve NAVARA 50 bin TL indirim ve sıfır faiz kampanyasına ek bütün modellerde geçerli avantajlı fiyat seçenekleriyle destekliyor.

Honda yerli üretim Civic modelinde, dizel versiyonlara 40 bin TL’ye, benzinli / ECO versiyonlar için de 30 bin TL’ye 12 aylık faizsiz kredi teklif ediyor. Hyundai ise Yeni Tucson modelinde 15 bin 100 TL’ye, i20 modelinde 8.820 TL’ye, KONA da ise 13 bin TL’ye varan nakit indirimi sunuyor. Buna ek 30 bin TL 12 ay 0 faiz imkânı bulunuyor. BMW’de ise 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, X1, X2 ve X5 modellerinde kredili alımlarda sıfır faiz, 6 ay sonra ödeme ve yüzde 15 ÖTV indirimi avantajları bulunuyor.