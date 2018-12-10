Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Petronas Madeni Yağlar Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, doğu ile batı arasında stratejik bir konumda olduklarının altını çizerek “Türkiye'de bir üretim üssü kurup bölge ülkelerdeki pazarlara da hizmet etmeyi planlıyoruz. Balkanlar, Orta Doğu ve Karadeniz havzasını kapsayan bir üretimden söz ediyoruz. Türkiye'de bu yatırım eninde sonunda gerçekleştirilmesi gereken bir yatırım. AR-GE konusu da Petronas için oldukça önemli bir konu ve bu alana ciddi yatırımlar yapılıyor. 75 milyon avro yatırım ile İtalya Torino'da AR-GE merkezi açıldı. Bu merkezlere Türkiye'den mühendisler gönderebilirsek çok mutlu oluruz” dedi. Şirket, Türkiye'de faaliyete başladığı 1993 yılından beri her yıl yüzde 20 civarında bir büyüme performansına ek son beş yılda pazar payını ikiye katlamış durumda. Dokuz ülkeye ihracat gerçekleştiren Petronas, ihracatın toplam cirodaki payını yüzde 1'lerden yüzde 12'lere yükseltmeyi başardı.

MOTOR ISISINI AZALTAN TEKNOLOJİ

Formula 1'de Mercedes-AMG Petronas takımının madenî yağ sponsoru olduklarını hatırlatan Işıldak “Motorun ısısını azaltan teknolojimiz Mercedes-AMG Petronas takımına büyük avantaj sağladı. Bu teknolojiyi diğer yağlarımızda da uyguluyoruz. Yakıt ekonomisinde de yüzde 6-10 a varan tasarruflar söylenir. Formula 1'de kurallar değişti, minimum litre yükle maksimum km gitmeniz gerekiyor. Bu da bir anlamda yakıt tasarrufu anlamına geliyor. Dört sene öncesine göre yüzde 25 daha az yakıt kullanılıyor ve bunda yağın da etkisi var” dedi.