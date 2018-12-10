Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bugüne kadar üretilen en kabiliyetli pikap modeli olarak lanse edilen Gladiator, tanıtıldığı Los Angeles Otomobil Fuarı’nda büyük takdir topladı. Araç üst düzey 4x4 kabiliyetleri, kendisine has tasarım özellikleri, 285 HP gücündeki Pentastar 3,6 litrelik V6 benzinli ve 260 HP gücündeki 3,0 litrelik V6 dizel motor seçenekleri, 80’den fazla teknolojik ve güvenlik donanımları ile adından söz ettiriyor. Amerika’da 2019 yılının ikinci çeyreğinde satışa çıkacak model, EMEA bölgesine ise 2020 yılından itibaren sunulacak.