Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Özkök, NISSAN’ın elektrikli araçlar, otonom sürüş ve mobilite çözümleriyle dünyanın öncü otomotiv markası olduğuna değinerek “Önümüzdeki 10 yılda, son 15 yılda gördüğümüzden çok daha büyük değişimler göreceğiz. Bu değişim baş döndürücü bir hızda olacak ve çok çabuk hayatımıza girecek. 2030 yılına geldiğimizde her 10 araçtan 3’ü elektrikli, her 4 araçtan biri ise otonom sürüş özelliğine sahip olacak. 2025 yılına geldiğimizdeyse dünyada internet bağlantısı olmayan araç kalmayacak.” dedi ve sektörü bekleyen değişimin altını çizdi.