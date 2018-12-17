Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan mallarını koruma amaçlı olarak birçok ülkeye karşı çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergiler getiren Section 232 önlemleri dünya çapında tepki çekmişti. Buna misilleme olarak Türkiye dâhil birçok ülke Amerikan mallarına ek vergiler uygulamaya başladı ve durumdan en çok etkilenen sektörlerin başında da otomotiv yer aldı. Türkiye’nin 2017 yılında ABD’den ithalatı 87 milyon dolar gerçekleşmişti. Fakat haziran ayında alınan ek gümrük vergisi kararı ABD’den gelen modellerin fiyatlarını arttırınca satışlar bir anda kesildi. Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği otomobiller arasında Amerikan markalarının yanı sıra BMW, Mercedes gibi lüks Alman markaları da yer alıyor. Mesela BMW, Amerika’da X3, X4, X5 ve X6 modellerini üretip Türkiye dâhil tüm dünyaya satarken, Mercedes ise GLE ve GLS modellerini yine ABD’den dünyaya satıyor.

X5 2019 yılında yok

Yeni gövde BMW X5’in 3.0 lt hacmindeki motorla ABD’de üretiminin başladığını ancak buradan ithal edilen otomobillere uygulanmakta olan yüzde 120 gümrük vergisine tabi olması sebebiyle fiyatının 1 milyon 500 bin TL seviyesini aşacağını söyleyen Borusan Otomotiv Genel Müdürü Uğur Sakarya “Bu sebeple 2019 yılının sonuna kadar BMW X5’i Türkiye’ye getiremeyeceğiz. Dolayısıyla, mevcut 2.0 dizel motorlu, ek gümrük vergisi devreye girmeden önce ithal ettiğimiz BMW X5’lerin müşterilerimiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aralık ayına özel BMW X5’leri yüzde 18 KDV avantajıyla, 618.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyoruz” dedi.

ABD'den siparişi durdurdu

Benzer bir açıklama Mercedes Türkiye tarafından geldi. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “ABD’den getirilen araçların toplam ithal ettiğimiz araçlardaki payı yüzde 1. Bu yüzde 1’den vazgeçiyoruz. ABD’den artık herhangi bir ürün getirmiyoruz. O modelleri Türkiye pazarına sunmayacağız. Tamamen AB’ye dönmüş vaziyetteyiz” açıklamasını yaptı.

TESLA’yı da vurdu

Zorlu Center’da resmî showroom açma hazırlığında olan ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise aynı döneme denk gelen yatırım planını durdurdu. Tüm dünyanın merakla beklediği ve markanın şubat ayında Avrupa pazarına sunacağı Model 3’ün de böylece orta vadede resmî olarak Türkiye’ye gelemeyeceği kesinleşmiş oldu.