Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Ford Otosan mühendislerinin dünyanın en zorlu yarışı için tasarladığı prototipler, Dakar 2009 yarışının birincileri Yves Rutten ve Peter Van Delm kullanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan “Uluslararası ağır ticari araç pazarında en büyük üreticilerden biri olarak 60 yıla varan tecrübemiz var, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinin ardından Orta ve Doğu Avrupa’da büyümemiz devam ediyor. Uluslararası bir marka olarak motor sporlarına yatırımlarımızda devam ediyor” şeklinde konuştu.