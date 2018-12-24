Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Mercedes-Benz Türk; fabrikalarında ürettiği kamyon ve otobüslerin ihracatına ek olarak Hoşdere ve Aksaray’daki AR-GE Merkezleri’nde ve Küresel IT Çözümleri Merkezi’nde yürüttüğü çalışmaları ile yurt dışına mühendislik ve hizmet ihracatı gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Türkiye’deki yarım asrı aşkın tarihimiz süresince yalnızca istihdamımız, üretimimiz ve ihracatımızla değil AR-GE ve bilişim alanlarına yaptığımız yatırımlarımızla da ülkemize katma değer sağladığımız için gururluyuz. Bugün Mercedes-Benz Türk olarak ürettiğimiz ürünlerimizin ihracatı ile Türkiye’deki lider konumumuza ek olarak hizmet ihracatında da lider konuma yükselmiş olmak büyük bir gurur kaynağı. Emekleri için tüm çalışanlarımıza ve bizleri bu ödüle layık gören Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.