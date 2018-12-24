Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İyi tarım uygulamaları, tarım araçlarının verimli ve emniyetli kullanımı gibi konuları kapsayan eğitimlerde 2018 yılı içinde Adana, Konya ve İzmir çevresinde 230 köy ziyaret edilirken toplam 4 bine yakın çiftçiye ulaşıldı. Bu sayede mahsullerin verimliliği artarken, toprakta da kayda değer bir iyileşme sağlandı. Proje kapsamında çiftçilere; erozyona karşı toprak su muhafaza tedbirleri, üretimde kullanılacak tohum, fide ve fidan gibi üretim materyalleri TKB’den üretim izini, tesciller ve sertifikalar gibi konularda destek verildi. Lastik uzmanları ise tohum yatağını açarken kullanılan lastik genişliği, yanlış hava basıncının ekim alanına zararı, fazla yakıt tüketimi, sürüş emniyeti gibi konuları ele aldı.