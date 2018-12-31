Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Kullanıcıları güvenli yolculuğa teşvik etmek amacıyla hız kamerası ve EDS (Elektronik Denetleme Sistemleri) noktalarını cep telefonu uygulamasına taşıyan Yandex, İstanbul, Konya, Gaziantep, Bolu, Çanakkale, Uşak, Bilecik, Kırıkkale, Tekirdağ, Amasya ve Çankırı’da 500’ün üzerinde bölgeyi sistemine ekledi. Yeni çalışma sayesinde hız kameralarının ve EDS’lerin bulunduğu noktalara yaklaşırken belirlenen hız limitlerini aşan sürücüler “hız sınırı” hakkında sesli bilgilendirme mesajlarıyla uyarılacak.