Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sektörün en başarılı marka ve çalışmaları ödüllerini aldı. “Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 18 dalda ödül verildi. En çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası Renault oldu. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu “Ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmalar, 2018 yılında sadece otomotiv sektöründe değil tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimizin yönetim kapasitesini zorladı. İçerisinde bulunulan süreci gerek ekonomimiz gerekse sektörümüz açısından dengelenme süreci olarak görüyoruz. Bu süreç içerisinde kamunun da öngörülü davranarak vermiş olduğu destekler çok değerli. Otomotiv, birçok sektörü etkiliyor olmasıyla da önemli bir konumda” dedi.

YERLİLER ZİRVEYİ BIRAKMADI

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil-Hafif Ticari Araç Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi