Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Düzenlenen basın toplantısında konuşan İbrahim Anaç, Peugeot Türkiye'nin, Groupe PSA'nın "Push To Pass" stratejisi doğrultusunda Türkiye'de 5 yıldır büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü anlattı. 2019 yılı için öngörülerini aktaran Anaç, "Türkiye otomobil pazarının 2019 yılında 520 bin adede ulaşmasını öngörüyoruz. Toplam satış hedefimiz 26 bin adetle yüzde 5 pazar payı elde etmek. Her şeyden önce müşteriyi merkeze konumlandıran yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Yeni Peugeot Rifter model lansmanımız, hafif ticari araç pazarındaki atağımız, genişleyen ve güçlenen bayi teşkilatımız ile sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz" diye konuştu.

7. SIRAYA YÜKSELDİK

2018 yılında toplam otomotiv pazarının yüzde 35 daraldığını hatırlatan İbrahim Anaç, Peugeot Türkiye'nin, yüzde 4,9 pazar payı ile 7. sıraya yükseldiğini söyledi. Anaç şöyle devam etti: 2018’de 24 bin 905 binek, 5 bin 247 hafif ticari olmak üzere toplam 30 bin 152 araç satışı gerçekleştirdik ve pazar payımızı yüzde 4,2'den yüzde 4,9'a çıkararak en çok pay artıran 4. marka olduk. Bu sonuçlarla birlikte toplam satış sıralamasındaki yerini iki basamak yükseltme başarısı da gösteren markamız 7. sıraya yerleşti.

PSA SATIŞLARI 4 MİLYONA YAKLAŞTI

Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumundaki Groupe PSA'nın, 2018 yılında 3 milyon 877 bin 765 araç satışı gerçekleştirerek 2017 yılına göre yüzde 6,8 artış kaydettiğini belirten Anaç "Groupe PSA, hafif ticari araç pazarında elde ettiği 564 binin üzerinde satış adedi ve yüzde 18,3 pazar payı ile de yeni bir rekora ulaştı" şeklinde konuştu.

RIFTER MARTTA

Peugeot’nun merakla beklenen Rifter modelini mart ayı sonunda Türkiye pazarına sunmayı planladıklarını söyleyen Anaç “Partner Van modelimizin satışı da devam edecek. Biz Avrupa’daki tüm ürün gamını ülkemize getirecek güçteyiz. Ancak bizim için önemli olan Türk toplumunun tercihleri ve pazar dinamikleri, bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor” dedi.