Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Birçok yeni modelin tanıtılacağı organizasyonda Royal Enfield - Ural, Honda, Yamaha, Borusan-BMW, Ducati, KTM - Husqvarna, Harley Davidson, Triumph, Yuki, Depar, Citycoco, Kral Motor, Falcom, Elektro wind, Arora, Moto gusto, Polaris, SYM - Indian, Küba Motors, Asya - Hero, Volta Motor, CF Moto Türkiye, Anlas - Pirelli, Bajaj – Kuralkan ve Mondial katılıyor. Motosiklet markalarının yanı sıra yerli ve yabancı birçok aksesuar ve ekipman markası da fuarda ziyaretçileri karşılayanlar arasında yer alacak.