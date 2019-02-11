Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konuyla ilgili açıklama yapan OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu “Devletimiz vergi indirimleri ile bize büyük destek çıktı. Ancak sadece vergi indirimleri pazarı hareketlendirmeye yetmiyor. Eksik olan bir diğer önemli unsur “kredilere ulaşım” bankacılık sistemi ne yazık ki bu süreçte otomotiv sektörünü çok yalnız bıraktı. Gerek ticari kredilerde şirketlerimize yaşattıkları, gerekse de taşıt kredilerindeki uygulamaları adeta sektörü durma noktasına getirdi” diye konuştu. Şahsuvaroğlu; faizlerin iki ay öncesine göre bir miktar gerileme yaşadığına dikkat çekerek “Fakat hâlen kredi taleplerinin onaylanmasındaki problemlerin devam etmesi bizi yavaşlatıyor” dedi.