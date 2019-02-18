Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

1,3 litre hacmindeki TCe 130 beygirlik motor Comfort, Prestige ve Prestige Plus versiyonları ile 99.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Düşük CO₂ salım ve tüketim değerlerine sahip motor, yerini aldığı 1,2 Tce 125 bg benzinli motora göre daha fazla güç ve tork üretiyor. Dacia Duster ürün gamında 4x2 ve 4x4 versiyonlarının yanı sıra iki benzinli ve üç dizel motor bulunuyor. 1,6 litre SCe 115 bg 4x2 ve 1.3 TCe 130 bg-4x2 düz vites olarak benzinli tarafta yer alıyor. Dizelde ise manuel ve otomatik opsiyonu ile 1,5 litre dCi 95 bg-4x2, 1,5 litre dCi 110 bg EDC ve 1,5 dCi litre 115 bg-4x2’ye ilave 1.5 dCi 115 bg 4x4 yer alıyor.