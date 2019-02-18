Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

MALLORCA

Üretilmeye başladığı 1966 yılından bugüne kadar bütün dünyada 46 milyondan fazla satış rakamına ulaşan ve “efsane model” lakabı kazanan Toyota Corolla’nın, on ikinci jenerasyonu yollara çıktı. Sakarya’da üretilen yeni Corolla, tasarımı kadar hibrit motor ünitesiyle de dikkat çekiyor. Araç daha üstün sürüş dinamikleri kazanırken lüks ve fonksiyonel kabin içi, prestijli çizgileri ve kaza yapma riskini minimuma indiren gelişmiş güvenlik özellikleriyle âdeta sınıfının standartlarını yeniden belirliyor.

İleride detaylı sürüş testini yayımlayacağımız araçta kullanılan hibrit motor, dördüncü jenerasyon olarak güncellenmiş 1,8 litre hacme sahip ve 122 HP güç, 142 Nm tork üretiyor. 100 km/sa. hıza 11 saniyede ulaşan araç maksimum 180 km/sa. ile sınırlandırılmış. Yakıt ortalaması ise 3,4 l/100 kilometre olarak dikkat çekiyor. Benzinli ünite olarak ise özel olarak geliştirilen 1,6 litre valvematic motor kullanılıyor. 132 HP güç ve 160 Nm tork üreten bu motor 0-100 km/sa. hızlanmasını 9,7 saniyede gerçekleştirirken maksimum 200 km/sa. hıza ulaşıyor ve 100 kilometrede 5,7 litre ortalama sunuyor. İki farkı alternatifte de otomatik vites opsiyonu bulunuyor.

ARTIK DİZEL YOK

Yeni Corolla’nın İspanya’da gerçekleşen lansmanında önemli açıklamalar yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 2019 yılında gerçekleşecek toplam Corolla satışlarının yaklaşık yüzde 40’ının hibrit olacağını belirtti. Bozkurt şöyle devam etti: Önümüzdeki dönemde bu tablonun tam tersine döneceğini ve yüzde 60 hibrit, yüzde 40 benzinli satacağımızı öngörüyoruz. 2019 yılı toplam satışlarımızda ise yaklaşık yüzde 44’ünün hibrit olmasını planlıyoruz. Geçen sene toplam satışlarımızın yüzde 10-11’ini hibrit modeller aldı. Euro6’nın getirdiği çok ağır yaptırımlar var bu üreticilerin sonraki planlarını değiştiriyor. Artık dizelin halk sağlığı için sigaradan bile daha zararlı olduğu kabul ediliyor. Dizel modellerin artık pazardaki düşüşü hızlanacak ve onun ikamesi hibrit olacak.

ELEKTRİKLİLERİN DERDİ MENZİL

Ful elektrikli araçların mesafe konusunda gelişim üçün uzun bir zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Bozkurt “On beş yirmi senelik net bir hibrit çağı başladı. Dünya bu kadar değişirken “Hayır dizel istiyorum” dediğinizde “Öyle bir teknoloji üretmiyoruz” diyeceğiz. Almak isteseniz de alamayacaksınız. Çünkü olmayacak. Bu sebeple Toyota bu yeni çağın önderi bir marka. Tam elli senedir bu işe yatırım yapıyor. Şu ana kadar on üç milyonun üzerinde Toyota hibrit araç satılmış durumda” ifadelerini kullandı.

TEŞVİKLER ÇOK ÖNEMLİ

Yeni Corolla’da kullanılan 1,8 litrelik hibrit motorun vergi teşviki kapsamında olduğuna değinen Bozkurt, bu konuda minnettar olduklarının altını çizerek şöyle konuştu: Nankörlük etmeyelim. Teşvikler olmasa bu fiyatlara satmamız imkânsızdı. Bizim beklentimiz motor seçeneği kısıtlaması olmaksızın bütün hibritleri kapsaması. Oran manasında faydası olabilir. Ayrıca Avrupa’da indirimli otoban geçişleri, ücretsiz otopark gibi uygulamalar var. Bu tip kararlar yan destek olabilir. Ama en çok ses getiren ÖTV üzerinden yapılan indirimdi.

YÜZ KİLOMETREDE 3,5 LİTRE

Yeni Corolla’da dördüncü jenerasyon olarak geliştirilen 1,8 litrelik hibrit motor ünitesi kullanılıyor. 122 beygirlik bu motor yüz kilometrede 3,5 litre tüketiyor. Hibrit versiyonda ayrıca standart olarak sunulan geliştirilmiş güvenlik sistemi Toyota Safety Sense yer alıyor. Uyumlu cep telefonları için kablosuz şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar, elektronik park freni gibi teknolojiler dikkat çekerken, Corolla müşterilerinin ısrarla dile getirdikleri Sunroof artık Yeni Corolla’da tercih edilebiliyor.