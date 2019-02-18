Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yeni BMW bataryalarıyla birlikte 210 kilometreye kadar menzile ulaşabilen Jest Electric, başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinden 18 adet sipariş aldı. Jest Electric’te kasım ayı itibariyle seri üretime geçtiklerini hatırlatan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu “Avrupa ülkeleri, gerek özgün boyutları gerekse pil teknolojisiyle rakiplerinden ayrılan Jest Electric’i şehirlerinde görmek istiyor. Şu anda Fransa, Romanya, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan gibi ülkelerden on sekiz adet sipariş aldık. İlk teslimatlarımızı ocak sonunda gerçekleştirdik. 2019 yılı boyunca Jest Electric’te önemli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

170 HP güç ve 290 Nm tork üreten ve tek oranlı şanzımanla iş birliği yapan Jest Electric’te 44 ve 88 kilovatsaatlik batarya seçenekleri sunuluyor. Geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle sekiz saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa bir saatte şarj olabilen araç 210 kilometre menzile kadar hizmet verirken enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor. Araçta ayrıca 10,1 inçlik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları, Wi-Fi uyumlu altyapı ve dört tekerlekte bağımsız süspansiyon gibi dikkat çeken noktalar yer alıyor.