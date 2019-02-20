Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2019 yılına iki önemli kararı hayata geçirerek başladıklarını belirten Kuralkan AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata “Bizim ülkemizin potansiyeline, ekonomisine güvenimiz sonsuz. Satışları artırmak ve bayilerin daha rahat çalışması için yeni iş modelimizi devreye aldık. Bu bağlamda “Online e-Kuralkan’’ satış sistemini hayata geçirdik. Bu sistem herkesin kazanacağı bir sistem, uygulamaya aldığımız yeni iş modeliyle gerek bayilerimize gerekse tüketicilerimize çok fayda sağlayacağız. Bu sistemle daha önce yüzde 8-10 olan kâr marjları zor dönemlerde yüzde 1’e hatta 0’a iniyordu. Şimdi yeni sistemimizle bu kâr marjı yüzde 4-5 oranında olacak. Ayrıca kalan yüzde 4-5 oranı da tüketiciye yansıtacağız” dedi. Ekrem Ata ayrıca ayda 5 bin adetlik üretim kapasitesine sahip 60 bin metrekarelik tesislerinde Kanuni ve Bajaj marka motosikletlerinin üretimine başladıklarını söyledi.