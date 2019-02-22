Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk firması Ak Automotive, Aston Martin’in pedal kalıpları ve mühendislik hizmetleri için çalışmaya başladı. Firmanın hedefinin, Türkiye’deki kalıp sektörünün ilk 5 firmasından biri olmak olduğunu belirten Ak Automotive Üretim Müdürü Canan Gökmen “Sektöre 2015 yılında Bursa Nilüferköy’de adım attık ve 2018 yılının son çeyreğinde de Bursa OSB’ye taşındık. Yeni tesisimizde sektörümüzde çok önemli bir yeri olan, büyük ebatta alıştırma deneme presini makine parkurumuza eklemek için anlaşmamızı yaptık. Yakında devreye alacağımız pres ile ürün kalitemizi daha da yükseltip, kapasitemizi iki katına çıkaracağız” diye konuştu.