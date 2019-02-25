Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Uluslararası pazarlarda büyümesini Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nin ardından, Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiği bayi açılışları ile sürdüren Ford Trucks, şimdi de ağır ticari dünyasının en prestijli pazarlarından Batı Avrupa’ya açılmanın hazırlıklarını yapıyor. Ford Trucks’ın global ağı, 2010 yılında Ford Otosan’ın ana hissedarlarından Ford Motor Company ile imzalanan Global Cargo anlaşmasıyla birlikte kurulmaya başlamıştı. Ford Otosan bu anlaşmayla, Global Cargo Büyüme Stratejisi doğrultusunda Orta Doğu, Afrika, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Orta ve Doğu Avrupa pazarları başta olmak üzere 3 kıtada toplam 60 ülkenin kamyon özelinde kamyon satış distribütörlerini atayarak global ağını oluşturmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2010 yılından bu yana Ford Trucks işine yaptıkları yatırımın en önemli noktasında olduklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı: Uluslararası pazarlarda büyümemizi Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük. IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda dünya prömiyerini yaptığımız yeni çekicimiz F-MAX’in ağır ticari araç sektörünün en saygın ödüllerinden olan ‘Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü kazanması AR-GE alanındaki gücümüzün ve yetkinliğimizin global düzeyde de takdir edilmesini sağladı. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve İnönü fabrikamızda üretilen çekicimizin kazandığı başarının ardından Avrupa’dan 70’e yakın bayilik talebi aldık. Bunun üzerine Batı Avrupa pazarına yönelik planlarımızı öne çektik ve İspanya, İtalya, Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni ülke için bayilik görüşmelerine başladık. Avrupa pazarında büyümek ihracat fırsatlarımızı geliştirecek. Ford Otosan olarak uluslararası başarılara imza atmaya ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.