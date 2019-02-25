Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği çeşitli iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere görüşmelere başladı. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türkiye’de üretilen ve üretilecek her türlü araca sonuna kadar destek verdiklerinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı: Bu bağlamda bir Türk otomobil markasının doğuşuna yönelik girişimi de ilk günden desteklediğimizi tekrar vurgulamak isterim. Geçtiğimiz günlerde yerli araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.