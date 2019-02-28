Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren şirketlerinden Delphi Technologies, TomTom ile iş birliği yaptığını duyurdu. İki şirket, gerçek zamanlı haritalama verilerini kullanarak araç yakıt verimliliğini ve emisyonlarını daha da optimize etmek için tasarlanan elektronik ve yazılım uygulamaları konusunda iş birliği yapacak. Yapılan açıklamada; Delphi’nin akıllı sürüş kontrolleri gerçek zamanlı haritalama verilerini kullanarak; rota, yol durumu, trafik sıkışıklığı ve hava durumu gibi sürüş koşullarındaki değişimleri öngörerek yakıt verimliliğini artıracak, emisyonları düşürecek ve seyahat sürelerini kısaltacağı kaydedildi.

Delphi Technologies Teknoloji Bölümü Yöneticisi Mary Gustanski yapmış olduğu değerlendirmede, "Akıllı tahrik sistemi çözümleri, ulaşımın bir sonraki mantıklı adımıdır. TomTom ile olan iş birliğimiz, sürücülerin araçlarıyla yolculukları sırasında daha fazla bilgi almamızı ve bu bilgileri harmanlamamızı sağlayıp tescilli akıllı sürüş kontrollerimizi geliştirmemize olanak sunacaktır. Bu sayede araçlarımız daha iyi, daha kontrollü ve daha çevre dostu olacaktır" dedi.