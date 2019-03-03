Şirketten yapılan açıklamaya göre, F8 Tributo’nun 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli motoru 720 HP güç üretiyor. Otomobilin direksiyon simidinin çapı küçültülürken, gövde de yeniden tasarlandı. 488 GTB’ye göre tüm ögeleri yeniden tasarlanan F8 Tributo’nun 2 kişilik kabininde ise 7 inçlik HMI (Human Machine Interface) multimedya sistemi, yuvarlak tasarıma sahip havalandırma çıkışları ve yeniden tasarlanan kokpiti öne çıkıyor.
Ferrari’den 720 HP’lik F8 Tributo sürprizi
03.03.2019 - 02:37 | Son Güncelleme: 03.03.2019 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor otomobil markası Ferrari, 7 Mart’ta başlayacak 89. Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyeceği yeni modelini görücüye çıkardı.
Etiketler : F8 Tributo,ferrari,
608135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/608135.aspx
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