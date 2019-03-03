Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, F8 Tributo’nun 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli motoru 720 HP güç üretiyor. Otomobilin direksiyon simidinin çapı küçültülürken, gövde de yeniden tasarlandı. 488 GTB’ye göre tüm ögeleri yeniden tasarlanan F8 Tributo’nun 2 kişilik kabininde ise 7 inçlik HMI (Human Machine Interface) multimedya sistemi, yuvarlak tasarıma sahip havalandırma çıkışları ve yeniden tasarlanan kokpiti öne çıkıyor.