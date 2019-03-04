Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Son 14 yıl üst üste Avrupa’nın en çok tercih edilen şehir otomobili olma başarısına ulaşan Panda, City Cross modeli ile daha fazlasını sunuyor. Yerden yüksek yapısı hafif arazi şartlarıyla başa çıkabilmesini sağlarken, 5 kapılı yapısı sayesinde yolcularına ferah ve işlevsel bir kullanım vadediyor. Araçta LED gündüz farları, ön sisler, direksiyondan kumanda edilebilen Bluetooth bağlantılı Uconnect sistemi, 15 inç jantlar ve 6 adet hava yastığı gibi unsurlar dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.