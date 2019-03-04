Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Akaryakıt sektöründe bir ilke imza attıklarını vurgulayan Shell & Turcas CEO’su Felix Faber “İŞKUR iş birliğiyle yürüttüğümüz, bayilerimizin de gönülden sahiplendiği ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesi kapsamında 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlama sözünü verdik. Şimdiden 1. yıl hedefimizin üzerinde rakamlara ulaştık” dedi. Kadın çalışanlarının olduğu istasyonlarda hizmet kalitesinin arttığını, müşteri memnuniyetinin de yükseldiğini vurgulayan Faber şöyle devam etti: İstasyonlarımızda kadın çalışan sayısının artması ile verimliliğimiz ve hizmet kalitemiz arttı. Bu da istasyonlarımızı ziyaret eden misafirlerimizin memnuniyetine son derece olumlu şekilde yansıdı. ‘Shell’de Kadın Enerjisi” projesimiz, 2018 yılının Ekim ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın istihdamı kategorisinde ‘Örnek Şirket’ ödülüne layık görüldü.