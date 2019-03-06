Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

CENEVRE

Avrupa’da yılın ilk otomobil fuarı olan Cenevre Motor Show kapılarını basına açtı. Frankfurt ve Paris’in aksine ‘tarafsız’ konumuyla Cenevre Otomobil Fuarı; Alman, Fransız, Japon, İtalyan ve Koreli üreticiler için önemli bir gösteriye dönüşüyor. Bu özelliğinden dolayı dünyanın farklı yerlerindeki fuarlar her yıl kan kaybederken; Cenevre’de katılım sayısı yükseliyor. 17 Mart tarihine kadar açık kalacak fuarda bu yıl 900’den fazla model sergilenecek. Dünya ve Avrupa olmak üzere 150’den fazla modelin ilk defa örtüsünün açılacağı fuara, 700 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuarda tanıtımının ardından hemen satışına başlanacak ticari modeller dışında, otonom ve elektrikli çok sayıda yeni model de görücüye çıkıyor.

BEŞİNCİ NESİL CLIO

Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri, üretim üssü Türkiye olan 5. nesil Clio... Fransız otomotiv devi Renault, Bursa fabrikasında tarihindeki ilk hibrit motorunu bu proje ile üretecek. Renault Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, yeni hibrit Clio için Türkiye’de 306 milyon avro yatırım yapacaklarını belirterek “Türkiye bizim için çok önemli ve kritik pazar. Satış rakamlarımızdan çok memnunuz. Dolayısıyla büyük bir yatırım kararı aldık. Ayrıca hibrit motor için ayrı bir yatırım yapacağız. Yeni Clio’nun bütün versiyonları Türkiye’de üretilecek. Bursa’da üretilen hibrit motor, Megane ve Captur modellerimizde de kullanılacak. Türkiye’deki tedarikçilerle çalışmaktan da çok memnunuz. Yeni Clio’da yerlilik oranı, dördüncü nesildeki gibi yüzde 50-60 oranında olacak” dedi.

BAŞARIMIZ SÜRECEK

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise “Avrupa ve Türkiye’de segment lideri markanın ikon modeli Yeni Clio’yu büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Daha modern ve çarpıcı dış tasarımla gelen araç; ilk bakışta fark edilen kalitesi ve B segmentinde ilk defa kullanılacak bir üst segmente ait teknolojik donanımları ile öncü olmaya devam edecek. Yeni Clio ile birlikte ürün gamına, yeni nesil üç farklı benzinli motor ekleniyor. Beşinci nesil Clio yine müşterilerin gönlünü fethedecek” diye konuştu.