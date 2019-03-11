Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konuyla ilgili açıklama yapan VAVA Cars Genel Müdürü Uğur Sakarya, amaçlarının herkesin güvenle otomobilini satabileceği bir hizmet konsepti olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de ikinci el otomobillerin alım satımını kökünden değiştirmeyi hedefliyoruz. Çığır açacak nitelikte yeni hizmetlerimiz ile ikinci el otomobil alım satımında yaşanan zorlukları ortadan kaldırmaya ve tüketici ile bayilerin alım satım işlemlerini güvenilir bir ortamda yapmalarını sağlamaya geliyoruz.” Elli yıldan daha uzun bir geçmişe sahip ve enerji sektörüne odaklanmış global bir şirketler grubunun parçası olan VAVA Cars, küresel çapta 5.000 akaryakıt istasyonu, 5 petrol rafinerisi ve 18 milyon metreküp petrol ürünleri depolama alanı dışında gemi taşımacılığı dahil olmak üzere farklı enerji altyapı yatırımlarına sahip bir oluşumun hizmet ayağı olarak faaliyet sürdürecek ve Türkiye’de Petrol Ofisi iş birliğiyle seçili istasyonlarda faaliyet gösterecek.