Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 45’inci Olağan Genel Kurulunu geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2019 yılında otomotiv sektörünü etkileyecek konular ve atılması gereken adımlarla ilgili önemli mesajlar verdi. Yenigün “İhracat pazarlarımız, AB pazarındaki gelişmeler ve Brexit’e ek olarak; SUV pazarında yaşanan artış ve dizel talebindeki ciddi daralma sebebiyle bizleri etkilemeye başladı. 2019, iç pazarın ciddi daralmasına rağmen, ihracatın kısmi yavaşlaması ile üretim seyrinin kısmen korunmaya çalışılacağı bir yıl olacak. Ancak, OSD olarak sektörün diğer değerli STK’larıyla ortak hareket ederek iç pazarın bütün segmentlerde büyümesi ve yeni yatırım çekilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında, devletimizin de önemli destekleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

DÖRT ANA HEDEF

2019’da Otomotiv Sanayii Derneğinin dört temel konuya eğileceğine dikkat çeken Yenigün konu başlıklarını şu şekilde sıraladı: İç pazarın bütün segmentlerde büyümesi ve yeni yatırım çekilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması. Yüksek katma değerli ve teknolojili ürünlerin üretiminin ülke içinde gerçekleştirilmesi. Yeni otomotiv eko-sisteminin temel taşı olan veri ekonomisine yönelik mevzuat ve altyapının oluşturulması ve kritik bir küresel rekabetçilik faktörü olan lojistik alanındaki iyileştirmeler.

ÖTV DESTEĞİ ÖNEMLİYDİ

Yenigün toplantıda ayrıca “Geçtiğimiz yıl, sektörümüzün diğer değerli STK’larıyla ortak hareket ederek hurda teşviki, vergi indirimleri, ÖTV matrahlarının güncellenmesi ve ticari araçların kiralanması gibi konularda, devletimizin de ciddi yardımlarıyla önemli sonuçlar aldık. 2018 yılında başlattığımız çalışmalar ile otomotiv sektörünün bir bütün olarak gelişimi için ilk aşamada “Acil Eylem Planı” oluşturduk ve hükûmetimiz ile paylaştık. Bu konularda hükûmetimiz gerekli düzenlemeleri yaparak, 2018 yılında yaşanan daralmanın sınırlı kalmasını sağlamış ve sanayimizin üretim rekabetçiliğini desteklemiştir” şeklinde ifadeler kullandı.