Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu “Şirketimiz bir yandan İzmir’de bulunan fabrikamızda dizel teknolojisinde yeni ürün geliştirme çalışmalarına odaklanırken diğer taraftan, Satış Sonrası organizasyonu olarak dünya çapında yetkinliğimizi taşıyan dizel, fren, süspansiyon ve araç elektroniği gibi ürün gruplarının Türkiye’de dağıtımını sağlıyor. Söz konusu çalışmalarımız sayesinde Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan 67 ülkenin Bölge Direktörlüğü konumuna getirildik. Bu sayede, 1.150 kişilik güçlü bir istihdam oluşturmamızın yanı sıra satış sonrası organizasyonunda bölge için merkez üssü olduk” dedi.