Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Renault markasının 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio, yollara ilk olarak 1990 yılında çıkmış ve dünyanın dört bir yanında en çok satan otomobil olarak adından söz ettirmişti. 2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdüren araç, 2012 ve 2018 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre satış rakamını artırarak güçlü bir ticari performans sergiledi.

Oyak Renault’nun Bursa tesislerinde 600 milyon avro üzerinde yatırımla devreye aldığı 5.nesil Clio, aynı zamanda bu tesislerde üretilecek ilk hibrit motor projesini de içinde barındırıyor. Mart ayı başında kapılarını açan Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı gerçekleşen otomobil adeta organizasyonda en çok konuşulan model olarak adından söz ettirdi.

Bunun en önemli sebeplerinden birisi ise Renault’un segmentinde birçok öncü yeniliğe sahip olması. Yeni Clio ile birlikte sunulacak yeni E-TECH hibrit teknolojisi ve yeni nesil sürüş destek sistemleri, otonom sürüşe geçişin ilk adımları olarak kaydediliyor.

Aracın tanıtımının ardından gelen ilk ödülle ilgili açıklama yapan Yeni Clio Program Direktörü Olivier Brosse “Bu ödül, yeni Clio ve bugüne kadarki en iyi Clio modelini yapmak için âdeta sanatçılıklarını konuşturan tüm ekibin ilk ödülü oldu. Marka içindeki tutkunun, insanlar ve çok sayıda marka tutkunu tarafından da paylaşıldığını ve hissedildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, internet bağlantılı, elektrikli ve otonom özelliklere sahip yeni bir ürün gamının ilk modeli olan Yeni Clio’nun yanı sıra Renault’ya da duyulan güveni gösteriyor” ifadelerini kullandı. İç Tasarım Direktörü Antoine Genin ise “Sürücü ve yolcular için teknoloji, konfor ve geniş alanın ön planda olduğu Smart Cockpit/Akıllı Kabin’iyle, iç kısımda gerçekleşen devrim daha ilk bakışta fark ediliyor. Yeni modelimiz, sahip olduğu teknolojilerle günlük hayatı daha da kolaylaştıracak” şeklinde konuştu.