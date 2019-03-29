Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ve ikinci el araçlara ait bilgileri şirketler ve tüketicilerle buluşturan Cardata, Türkiye’de satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı. ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan güncel listede, Türkiye’de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.

Türkiye’de satışa sunulan tüm araçlarla ilgili çok büyük bir veri havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, ‘0’ kilometre araçların fiyatlarını saniyeler içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirlemiş olduğu araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar. Cardata olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzu ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet veriyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı 15 otomobil şöyle sıralandı;

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy 62 bin TL

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump 70 bin TL

Fiat Panda 1.2 Fire Popstar 71 bin 100 TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Urban 72 bin 100 TL

Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Easy Plus 74 bin 100 TL

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Jump (Otomatik) 74 bin 443 TL

Citroen C-Elysee 1.2 PureTech Live 75 bin TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Mirror 78 bin 100 TL

Hyundai i10 1.0 D-CVVT Style 78 bin 390 TL

Kia Rio 1.25 CVVT Cool 78 bin 900 TL

Hyundai i10 1.2 D-CVVT Style (Otomatik) 80 bin 49 TL

Hyundai i20 1.2 MPI Jump 80 bin 767 TL

Kia Picanto 1.0 MPI Live (Otomatik) 81 bin 800 TL

Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus 82 bin 100 TL

Hyundai i10 1.2 D-CVVT Elite (Otomatik) 82 bin 156 TL