Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, son dönemlerde tüm dünyada araç kiralamaya yönelik talebin artışa geçtiğini vurgulayarak; “Genelleme yaparsak, araç sahipliği artık yeni kuşak için öncelikler arasında yer almıyor. Araç paylaşım modelleri de tam bu ihtiyaçtan hareketle araç sahipliği yerine alternatif bir ulaşım çözümü olarak ortaya çıkıyor. Görünen o ki araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede 5 kat gibi inanılmaz bir büyüme bekliyor. Küresel rakamlara bakarsak 2015’te 4,8 milyon üye, 102 bin araç olan araç paylaşım pazarının; 2025’te 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacağı tahmin ediliyor” açıklamasını yaptı.

MEB'İN KARARI SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK

“Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı yeni eğitim takvimi modelini sektörümüz açısından da olumlu değerlendiriyoruz” açıklamasını yapan Ekici, “Kasım ve Nisan aylarında ilave ara tatiller, günlük kiralama sektörüne canlılık katacaktır” şeklinde konuştu. Bayram tatili döneminde araç kiralamak isteyenlere de önerilerde bulunan Ekici, bu tür yoğun dönemlerde araç rezervasyonlarının mümkün olduğunca erken yapılması gerektiğini işaret etti.