Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İTÜ ARI Teknokent’te hizmet veren ve son olarak 2,5 milyon TL’lik bir yatırımla WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nı devreye alan İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), çalışma sisteminde yeniliğe gitme kararı aldı. Bu kapsamda artan taleplere yetişebilmek için Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren çift vardiyaya geçiş yapan İTÜ OTAM, öte yandan istihdam sayısını da artırmayı hedefliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “Verdiğimiz çift vardiya kararının İTÜ OTAM için çok önemli bir atılım olduğuna inanıyoruz. Çalışan sayımızı da vardiya artışı ile birlikte 25 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. İTÜ OTAM’ın bu başarılı sürece gelmek için önemli aşamalar kaydettiğini vurgulayan Özcan, “Geçen yılın mayıs ayında faaliyetlerimizi hızlandırma kararı aldık ve merkezimizdeki test cihazları daha verimli kullanılmaya başlandı. Böylelikle yaptığımız yatırımların geri dönüş süresini yarı yarıya azalttık. Kurulduğu 2004 yılından bu yana tarihimizde ilk kez çift vardiyaya geçiş kararı aldık. Bu 2019 ve sonrasına ait büyüme hedefleri kapsamında atılan bir adım. Çift vardiyaya geçiş kararı elbette ki ciro rakamlarımızı da etkileyecek. Bu yıl ciroda, 2017 ve 2018 cirolarının toplamının bir buçuk katına ulaşmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.